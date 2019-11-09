Хусаинов: как вообще арбитр матча «Рубин» — «Динамо» попал в судейство?

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Рубина» Александра Зуева в матче 16-го тура РПЛ с «Динамо».

«Очень нехорошее впечатление произвела квалификация арбитра этого матча. Напрашивается большой вопрос: как он вообще попал в судейство? В этом игровом эпизоде умышленно действовал Рыков, задерживая соперника. Он имитировал удар бейсбольной битой в лоб, начал кататься по полю. Одноклубник Рыкова обратился к судье, а судья уже не видел этого эпизода. «По просьбе трудящихся», он показал Зуеву вторую жёлтую карточку и удалил с поля. Это просто нонсенс.

Было бы большой футбольной справедливостью, если бы за это действие отменили красную карточку Зуеву, а Рыкову предъявили какую-либо дисквалификацию за неспортивное поведение", — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.