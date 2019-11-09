«Не подскажете курсы актёрского мастерства?». «Рубин» обратился к «Динамо»

«Рубин» обратился к «Динамо» в «Твиттере» после удаления в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги своего полузащитника Александра Зуева.

Комментируя эпизод с предъявлением второй жёлтой карточки игроку казанской команды, пресс-служба столичного клуба написала: «Ну и дела в нашем матче! Зуев фолит в атаке. К нему подбегает Турбин и показывает вторую жёлтую карточку. Удаление у казанцев! Что же, дело принимает интересный оборот!». На динамовский пост «Рубин» отреагировал вопросами: «Не подскажете хорошие курсы актёрского мастерства? Или нам лучше у Владимира Рыкова спросить?».

Отметим, что удаление Зуева было спровоцировано защитником гостей Владимиром Рыковым, который симулировал удар со стороны игрока хозяев.