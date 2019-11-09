«Спартак» — «Крылья Советов»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 9 ноября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Крылья Советов» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. В роли его ассистентов выступят Игорь Демешко (Химки) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Василий Казарцев (Санкт-Петербург).
С полным расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.
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