Абрахам вывел «Челси» вперёд в матче с «Кристал Пэлас». Видео

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит матч 12-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Кристал Пэлас».



На 52-й минуте хозяева поля вышли вперёд. Полузащитник синих Виллиан получил передачу на границе штрафной площади и одним касанием переправил его на нападающего Тэмми Абрахама, который, подработав футбольный снаряд, легко переиграл вратаря соперника.

Видео доступно на «Чемпионате».



Матч «Челси» и «Кристал Пэлас» обслуживает бригада арбитров во главе с Майком Дином.



С турнирной таблицей английской Премьер-лиги можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Расписание матчей соревнований можно также посмотреть на «Чемпионате».



Календарь встреч «Челси» доступен здесь, «Кристал Пэлас» – здесь.

