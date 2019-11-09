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Абрахам вывел «Челси» вперёд в матче с «Кристал Пэлас». Видео

Абрахам вывел «Челси» вперёд в матче с «Кристал Пэлас». Видео
Футбол / Англия 0

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» проходит матч 12-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Кристал Пэлас».

На 52-й минуте хозяева поля вышли вперёд. Полузащитник синих Виллиан получил передачу на границе штрафной площади и одним касанием переправил его на нападающего Тэмми Абрахама, который, подработав футбольный снаряд, легко переиграл вратаря соперника.

Видео доступно на «Чемпионате».

Матч «Челси» и «Кристал Пэлас» обслуживает бригада арбитров во главе с Майком Дином.

С турнирной таблицей английской Премьер-лиги можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Расписание матчей соревнований можно также посмотреть на «Чемпионате».

Календарь встреч «Челси» доступен здесь, «Кристал Пэлас» – здесь.

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