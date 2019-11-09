Рауш почтил память Энке

Защитник московского «Динамо» Константин Рауш после выездного матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:0) почтил память немецкого вратаря Роберта Энке.

«Покойся с миром, Роберт Энке», — написал Рауш на футболке.

Игрок «Динамо» также посвятил бывшему партнёру по «Ганноверу-96» пост на своей странице в «Инстаграме».

«Мой одноклубник и друг покинул нас очень давно, но мы никогда его не забудем. Наша сегодняшняя победа для тебя, мой друг. Все люди, у которых есть проблемы, вы не одиноки», — написал Рауш.

Фото можно посмотреть на странице Константина Рауша в «Инстаграме».

32-летний Энке погиб 10 ноября 2009 года. Его сбил экспресс Гамбург — Бремен. Известно, что долгое время голкипер наблюдался у психиатра из-за депрессии и страха потерять работу и семью.