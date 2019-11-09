«Спартак» — «Крылья Советов»: составы команд на матч 16-го тура РПЛ

«Спартак» и «Крылья Советов» огласили стартовые составы на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 9 ноября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Состав «Спартака»: Максименко, Джикия, Жиго, Гапонов, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Мирзов, Гулиев, Мельгарехо, Шюррле, Тиль.
Состав «Крыльев Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Лысцов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Соболев.
Запасные: Овсянников, Чичерин, Терехов, Якуба, Киселёв, Смирнов, Гынсарь, Голенков, Радонич.
С расписанием нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Следить за положением команд в турнирной таблице первенства можно, перейдя по ссылке.
- 9 ноября 2019
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