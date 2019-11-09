Форвард «Сочи» Карапетян: должны сразу показать ЦСКА, кто здесь мужики!

Нападающий «Сочи» Александр Карапетян поделился ожиданиями от домашнего матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.

«Мы всей командой смотрели их игру с «Ференцварошем». Думаю, они много сил потратили. Матч с «Зенитом» тоже смотрел — отличная игра получилась. У ЦСКА молодая команда. Но мы играем дома, должны уверенно выглядеть, не должны прятаться. У нас очень хорошие футболисты. Жалко, на поле пока не удаётся это показать.

ЦСКА обычно в чемпионате России играет первым номером? А завтра мы должны играть первым! Домашняя команда должна выглядеть уверенно на своём стадионе. Надо играть мужественно и ничего не бояться. Да, у них хорошие футболисты, но молодые. Мы должны сразу показать, кто здесь мужики!

Мы выходим с настроем на победу. Даже и не думаем о ничьей. Одно очко нас сейчас не устроит.

Причина кризиса ЦСКА? Возможно, из-за молодости игроков. Такое бывает. «Рубин» тоже хорошо начал, а затем наступил спад, проигрывают и проигрывают. Когда всё идёт хорошо, и победы идут. А одна неудача — и все результаты могут пойти резко вниз», — передаёт слова Карапетяна корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Матч «Сочи» — ЦСКА состоится завтра, 10 ноября, в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 16:30 мск.