«Бавария» — «Боруссия» Д: прямая онлайн-трансляция начнётся 9 ноября в 20:30

Сегодня, 9 ноября, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится матч 11-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и дортмундской «Боруссией». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. В роли его ассистентов выступят Торстен Шифнер и Саша Тилерт. Резервный рефери – Франк Вилленборг.
После 10 туров «Бавария», набрав 18 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. В свою очередь «Боруссия» (19) располагается на третьей строчке. Лидирует в первенстве «Боруссия» из Мёнхенгладбаха (22), её ближайший преследователь – «Хоффенхайм» (20).
С положением других команд в таблице Бундеслиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Календарь турнира доступен по ссылке.
- 9 ноября 2019
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