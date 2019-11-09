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«Бавария» — «Боруссия» Д: прямая онлайн-трансляция начнётся 9 ноября в 20:30

«Бавария» — «Боруссия» Д: прямая онлайн-трансляция начнётся 9 ноября в 20:30
Футбол / Германия 0

Сегодня, 9 ноября, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится матч 11-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и дортмундской «Боруссией». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. В роли его ассистентов выступят Торстен Шифнер и Саша Тилерт. Резервный рефери – Франк Вилленборг.

После 10 туров «Бавария», набрав 18 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. В свою очередь «Боруссия» (19) располагается на третьей строчке. Лидирует в первенстве «Боруссия» из Мёнхенгладбаха (22), её ближайший преследователь – «Хоффенхайм» (20).

С положением других команд в таблице Бундеслиги можно ознакомиться на «Чемпионате». Календарь турнира доступен по ссылке.

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В обороне у мюнхенцев хватает проблем, так что не пропустить будет трудно.
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