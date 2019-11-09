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«Лестер» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 ноября в 20:30

«Лестер» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 ноября в 20:30
Футбол / Англия 0

Сегодня, 9 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги между «Лестер Сити» и «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. В роли его ассистентов выступят Дэниел Кук и Константин Хатцидакис. Резервный рефери – Энтони Тейлор.

После 11 туров «Лестер», набрав 23 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Арсенал» (17) располагается строчкой ниже. Лидирует в первенстве «Ливерпуль» (31).

С положением других команд в турнирной таблице АПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате». Календарь соревнований доступен по ссылке.

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В шести последних матчах Премьер-лиги «Лестер» наколотил 14 голов во вторых таймах.
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