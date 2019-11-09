«Эйбар» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 ноября в 20:30

Сегодня, 9 ноября, на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре состоится матч 13-го тура испанской Примеры между «Эйбаром» и мадридским «Реалом». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Адрианом Кордеро Вегой. В роли его ассистентов выступят Хосе Карлос Эскуэла Мело и Антонио Сересо Парфеноф. Резервный рефери – Энрике Гао Аладро.



После 12 туров «Эйбар», набрав 15 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Примеры, находясь в шести очках от зоны вылета. «Реал» (22) располагается на третьей строчке, уступая «Реалу Сосьедад» (23) и «Барселоне» (22).



С турнирной таблицей Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате». Календарь соревнований доступен по ссылке.

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