Мостовой — о проблемах «Сочи»: наши игроки — чемпионы. При чём тут психология?

Полузащитник «Сочи» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от домашнего матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.

«Надо победить. Уже не помню, сколько матчей у нас без побед. Разбирали ЦСКА, сейчас будет теория, хорошо к ним подготовимся. Не особо следил за ЦСКА, но у любой команды бывают спады в ходе сезона, это нормально. В составе соперника выделю Влашича. Конечно, у нас есть преимущество в количестве дней на подготовку. У соперника с последней игры прошло всего два дня, а мы готовились целую неделю.

В какой-то момент у нас было три победы, подумал, всё наладилось. Но потом всё снова пошло не так, и у меня нет этому объяснений. Психология? У нас игроки — чемпионы страны. При чём тут психология? Нам сейчас важен каждый матч, все команды подтягиваются по уровню. Если проиграем, будет тяжело.

Что касается слухов о возможной отставке, все мы поддерживаем главного тренера. Многие с ним выходили ещё из второй лиги. Отставки Точилина не хочет никто.

Критика от моего однофамильца Мостового? Ну а что, мы и вправду плохо играем. Но, если честно, не слышал, что он сказал. Эксперты всегда критикуют», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Матч «Сочи» — ЦСКА состоится завтра, 10 ноября, в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 16:30 мск.