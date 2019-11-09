Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов» на своём поле проиграл «Тамбову» в матче чемпионата России

«Ростов» на своём поле проиграл «Тамбову» в матче чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал «Тамбов». Встреча состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Первый мяч забил нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон на 7-й минуте. В начале второго тайма форвард «Тамбова» Георгий Мелкадзе сравнял счёт. Победный гол забил нападающий гостей Владимир Обухов на 70-й минуте.

Победная серия «Тамбова» в чемпионате России достигла трёх матчей. Ранее команда Сергея Первушина на выезде обыграла «Сочи» (2:1) и дома разгромила «Уфу» (3:0). «Ростов» теряет очки во втором матче подряд. В предыдущем туре подопечные Валерия Карпина в гостях сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2).

«Ростов», набрав 30 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Тамбов» (17) — 13-е.

Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
09 ноября 2019, суббота. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 2
Тамбов
Тамбов
1:0 Сигурдарсон – 7'   1:1 Мелкадзе – 52'   1:2 Обухов – 70'
Грубая ошибка судьи помогла «Динамо» выиграть. Об этом будут говорить ещё долго
Блокировка Рыкова почему-то превратилась в удаление игрока «Рубина».
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019