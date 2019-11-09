Автор победого гола «Авангарда» прокомментировал камбэк в матче с «Томью»

Нападающий «Авангарда» Роман Минаев, забивший победный гол в матче 22-го тура ФНЛ с «Томью», поделился впечатлениями от игры. Курская команда, уступая после первого тайма со счетом 0:2, смогла одержать победу – 3:2.



«Получилась тяжелейшая игра. Провели два диаметрально противоположных тайма. Рад, что, проигрывая — 0:2, смогли переломить ход матча. Сначала сравняли счёт, а потом и вовсе забили победный гол. Конечно, эмоции сейчас переполняют, волевые победы всегда получаются яркими и надолго запоминаются. В перерыве поговорили с ребятами, договорились, что нужно выжать из себя все соки, но изменить ситуацию. Так и получилось. Во втором тайме у нас было видно и желание, и стремление. Стало многое получаться. Теперь нужно перенести сегодняшнюю нашу игру после перерыва на следующие матчи», — сказал Минаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



21-летний Минаев в нынешнем чемпионате ФНЛ забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи.

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