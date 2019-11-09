Федун — о матче с «Крыльями Советов»: «Спартак» будет бороться

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун дал короткий комментарий в преддверии домашнего матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».

«Настрой? Увидим, будем бороться», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 9 ноября, в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак», набрав 18 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» (18) — на 10-м месте.

Календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».