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Блестящий пас Виллиана и гол Абрахама — в обзоре матча «Челси» — «Кристал Пэлас»

Блестящий пас Виллиана и гол Абрахама — в обзоре матча «Челси» — «Кристал Пэлас»
Футбол / Англия 0

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Кристал Пэлас». Встреча прошла в Лондоне на арене «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Синие вышли вперёд на 52-й минуте усилиями нападающего Тэмми Абрахама. На 79-й минуте преимущество хозяев точным ударом удвоил полузащитник Кристиан Пулишич.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Челси», набрав 26 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и теперь уступает лишь «Ливерпулю» (31). «Кристал Пэлас» (15) располагается на девятой строчке.

С турнирной таблицей английской Премьер-лиги можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Расписание матчей соревнований можно также посмотреть на «Чемпионате».

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