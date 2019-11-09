Матч «Спартак» — «Крылья Советов» начался с минуты молчания в память о Крутикове

Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов» начался с минуты молчания в память о бывшем защитнике красно-белых и национальной команды СССР Анатолии Крутикове, передаёт корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Крутиков ушёл из жизни вчера, 8 ноября, в возрасте 86 лет.
Анатолий Фёдорович начал карьеру игрока в 1952 году в составе московского «Химика». Спустя год он перешёл в ЦСК МО, а в 1959-м пополнил ряды «Спартака», где и провёл следующие 10 лет — вплоть до ухода из профессионального футбола. С 1959 по 1963 год защитник вызывался в сборную СССР. С национальной командой он стал триумфатором Кубка Европы 1960 года.
Матч «Спартак» — «Крылья Советов» сейчас проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». К 7-й минуте счёт 1:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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