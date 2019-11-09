Пилот Юсупов нанёс символический удар в матче «Спартак» — «Крылья Советов»

В Москве на стадионе «Открытие Арена» проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов». К 17-й минуте счёт 1:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» проводит платную прямую видеотрансляцию встречи.



Перед стартовым свистком символический удар по мячу нанёс пилот и болельщик красно-белых Дамир Юсупов, для которого этот поход на стадион команды стал первым.



Напомним, Юсупов управлял самолётом А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», в августе совершившим жёсткую посадку во время рейса 178 по маршруту Жуковский — Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При взлёте самолёт столкнулся со стаей чаек и сел на кукурузное поле в одном километре от ВПП.

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