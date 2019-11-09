Тренер «Тамбова» Первушин: победы в матчах с «Ростовом» — стечение обстоятельств

Исполняющий обязанности главного тренера «Тамбова» Сергей Первушин подвёл итоги выездного матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:1).
«Очень нравится, в какой футбол играет «Ростов». Понятно, какой кропотливый труд тренерский штаб клуба проделал. Каждый игрок знает свой манёвр, футболисты «Ростова» отлично создают численное преимущество в определённых зонах, хорошо открываются за спину защитникам. Для нас сегодняшняя победа, как и победа в первом круге, — стечение обстоятельств.
Из-за отсутствия Ерёменко и Попова было сложнее анализировать соперника — вышли другие ребята. Однако давление не уменьшилось, игра «Ростова» не перестроилась. Конечно, если бы был волшебный треугольник Норманн — Попов — Ерёменко, было бы сложнее.
Мы сделали акцент на быстрые ответные атаки. Обращали внимание на то, что, когда Чернов и Козлов поднимаются, образуется разрыв между крайними и центральными защитниками», — передаёт слова Первушина корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.
Напомним, в 10-м туре «Тамбов» на домашнем поле обыграл «Ростов» со счётом 2:1.
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