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«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Шеффилдом» и продлил серию без побед в АПЛ

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Шеффилдом» и продлил серию без побед в АПЛ
Футбол / Англия 0

В 12-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Шеффилд Юнайтед». Матч состоялся в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершился со счётом 1:1.

Хозяева вышли вперёд в начале второго тайма. Автором гола стал нападающий Сон Хын Мин, воспользовавшийся неразберихой в штрафной площади соперника. Спастись от поражения гостям удалось на 78-й минуте — точный удар головой удался защитнику Джорджу Балдоку.

Безвыигрышная серия «Тоттенхэма» в Премьер-лиге увеличилась до пяти матчей. «Шпоры», набрав 14 очков, занимают 12-е место в турнирной таблице английского первенства. «Шеффилд» (17) — на пятом месте.

С положением других команд в турнирной таблице АПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
09 ноября 2019, суббота. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Мин – 58'   1:1 Балдок – 78'
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