«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Шеффилдом» и продлил серию без побед в АПЛ
В 12-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Шеффилд Юнайтед». Матч состоялся в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершился со счётом 1:1.
Хозяева вышли вперёд в начале второго тайма. Автором гола стал нападающий Сон Хын Мин, воспользовавшийся неразберихой в штрафной площади соперника. Спастись от поражения гостям удалось на 78-й минуте — точный удар головой удался защитнику Джорджу Балдоку.
Безвыигрышная серия «Тоттенхэма» в Премьер-лиге увеличилась до пяти матчей. «Шпоры», набрав 14 очков, занимают 12-е место в турнирной таблице английского первенства. «Шеффилд» (17) — на пятом месте.
С положением других команд в турнирной таблице АПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 9 ноября 2019
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