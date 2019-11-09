Карпин: видели, в каком составе играл «Ростов»? Нельзя говорить, что всё плохо
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о проигрыше подопечных в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:2).
«Вы видели, в каком составе мы играли? Нельзя брать результаты и говорить, что всё плохо. Ничего плохого не вижу. Мое мнение — количество пропущенных мячей команды не системная ошибка. Голы все разные, поэтому не могу сказать, что это системная ошибка. Говорил об этом ещё на предсезонке. Мы знали, что будем много пропускать. У нас шесть человек прессингуют, а в центре поля играют не разрушители», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.
«Ростов», набрав 30 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Тамбов» (17) — 13-е.
Карпин пожертвовал Кубком. После этого «Ростов» не может победить
А «Тамбов» выиграл три матча из трёх после ухода Александра Григоряна.
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