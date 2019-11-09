Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Карпин рассказал о неразберихе у судей в матче «Ростов» — «Тамбов»

Карпин рассказал о неразберихе у судей в матче «Ростов» — «Тамбов»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о неразберихе, возникшей у судей во время матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (1:2).

«Судейство не оцениваю. После матча сказал главному судье, что была рука (в конце встречи у футболиста «Тамбова». – Прим. «Чемпионата»). Боковой арбитр якобы сказал, что была рука — он был ближе к эпизоду. Карасёв сказал, что мне так не говорили, а боковой сказал, что говорил. То есть сами разобраться не могут, но это не имеет отношения к матчу», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.

«Ростов», набрав 30 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Тамбов» (17) — 13-е. Победная серия «Тамбова» в чемпионате России достигла трёх матчей. «Ростов» теряет очки во втором матче подряд.

Карпин пожертвовал Кубком. После этого «Ростов» не может победить
А «Тамбов» выиграл три матча из трёх после ухода Александра Григоряна.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019