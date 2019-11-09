Варданян: было много вариантов, но после дисквалификации остался один «Сочи»

Новичок «Сочи» полузащитник Эрик Варданян, контракт которого вступит в силу в январе 2020 года, рассказал о познаниях о российском футболе, а также высказался о дисквалификации на полгода, наложенной на него в чемпионате Армении.
«Смотрел матчи «Локомотива», ЦСКА, «Краснодара». Некоторые из ваших команд играют в Лиге чемпионов. Какая нравится больше всего? Сейчас только «Сочи». Знаю Карапетяна, он мне очень помогает. Спасибо ему. Роман Березовский говорит по-армянски и тоже мне здесь очень помогает. Я плохо говорю по-русски, но всё понимаю. Жил пять лет в Барселоне, поэтому говорю по-испански. Потом у меня была травма, и я перешёл в «Пюник». Теперь я здесь. Люблю играть под нападающим, но в «Пюнике» в последнее время играл в опорной зоне. Играл пять лет в «Ла Масии».
Люди работают над тем, чтобы снять дисквалификацию. Мне кажется, федерация Армении её сократит, потому что полгода — очень много. Было много вариантов, но после дисквалификации остался один «Сочи», — передаёт слова Варданяна корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.
- 9 ноября 2019
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