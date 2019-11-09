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Тедеско получил третью жёлтую карточку на посту главного тренера «Спартака»

Тедеско получил третью жёлтую карточку на посту главного тренера «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско получил жёлтую карточку в домашнем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».

Для Тедеско эта жёлтая карточка стала уже третьей на посту главного тренера красно-белых. После следующего «горчичника» 34-летний специалист будет автоматически дисквалифицирован на одну встречу.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» сейчас проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». К 90-й минуте счёт 2:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года. Ранее немецкий специалист тренировал «Шальке-04» и «Эрцгебирге».

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