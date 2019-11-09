«Спартак» на своём поле победил «Крылья Советов». Гости доигрывали вдевятером
В 16-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Крылья Советов». Матч состоялся на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершился со счётом 2:0.
Хозяевам удался быстрый гол — уже на 3-й минуте нападающий Эсекьель Понсе вывел команду вперёд. На 71-й минуте гости остались в меньшинстве — красную карточку получил полузащитник Срджан Мияйлович. На 82-й минуте численное преимущество красно-белых вновь увеличилось после того, как за игру рукой в своей штрафной площади с поля был удалён защитник самарцев Максим Карпов. Назначенный за нарушение пенальти реализовал хавбек москвичей Зелимхан Бакаев.
«Спартак», набрав 21 очко, поднялся на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (18) — на девятой строчке.
- 9 ноября 2019
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