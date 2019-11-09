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Новичок «Сочи» Варданян рассказал, почему сорвался его переход в «Локомотив»

Новичок «Сочи» Варданян рассказал, почему сорвался его переход в «Локомотив»
Футбол / РПЛ 0

Новичок «Сочи» полузащитник Эрик Варданян, чей контракт вступит в силу в январе 2020 года, поделился мнением о российском футболе, а также рассказал, почему сорвался его переход в «Локомотив».

«В России темп игры очень быстрый и все игроки физически сильны. Буду делать всё, чтобы быстрее адаптироваться. Тренировался только три дня, но на сборах в январе будет лучше понятно. Моя цель — играть и забивать голы. Сколько? Это как деньги считать. Пусть будет десять.

Летал подписать контракт с «Локомотивом». Но в последний момент не договорились по условиям. Информация про медосмотр — неправда. В «Сочи» очень хорошие игроки, но я сделаю всё, чтобы выиграть конкуренцию. Любимый игрок в России — Алексей Миранчук. В мире — Месси. Видел его в «Барселоне», но вместе не тренировались», — передаёт слова Варданяна корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

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