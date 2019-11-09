Тренер «Крыльев» Чалов — о матче со «Спартаком»: после удалений всё закончилось

Старший тренер самарских «Крыльев Советов» Войо Чалов дал комментарий после выездного матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:2). Гости доигрывали встречу вдевятером из-за удалений хавбека Срджана Мияйловича (71') и защитника Максима Карпова (82').

«Что сказать? Две красные карточки — это обидно. В первом тайме мы слишком быстро пропустили. Знали, что «Спартак» начнёт агрессивно, но всё равно нам не хватило концентрации. Во втором тайме мы показали свою игру. Думаю, если бы не было красной карточки, смогли бы забить. Но после удалений всё закончилось. Хорошо, что не пропустили ещё два-три.

Схема с тремя центральными? Да, мы использовали её в первый раз, хотели попробовать. Она оборонительная. Хорошая схема, но, когда так быстро пропускаешь первый гол, всё сразу же рушится», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.