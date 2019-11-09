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Гол Икарди принёс «ПСЖ» победу в матче чемпионата Франции с «Брестом»

Гол Икарди принёс «ПСЖ» победу в матче чемпионата Франции с «Брестом»
Футбол / Франция 0

В матче 13-го тура французской Лиги 1 «Брест» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла в Бресте на стадионе «Франсис-Ле Бле» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, отличившийся на 39-й минуте с паса хавбека Юлиана Дракслера. В середине второго тайма полузащитник «Бреста» Самуэль Грандсир сравнял счёт после передачи хавбека Йоанна Кура. Победный мяч забил форвард парижан Мауро Икарди на 85-й минуте.

«ПСЖ», набрав 30 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Брест» (17) занимает девятое место.

В 14-м туре французского первенства «ПСЖ» 22 ноября на своём поле примет «Лилль», а «Брест» на следующий день дома встретится с «Нантом».

Франция - Лига 1. 13-й тур
09 ноября 2019, суббота. 19:30 МСК
Брест
Брест
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Ди Мария – 39'   1:1 Грандсир – 72'   1:2 Икарди – 85'
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