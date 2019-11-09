Тедеско: в первом тайме «Спартак» должен был получить пенальти

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после победы со счётом 2:0 в домашнем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».
«Мы рады, что победили. Если не ошибаюсь, «Спартак» не побеждал дома в чемпионате шесть игр подряд. Хорошо играли, нужно было забивать больше — моментов хватало в обоих таймах. Для меня очевидно, что в первом тайме мы не получили пенальти, хотя арбитры должны были его поставить. После перерыва ребятам пришлось непросто, «Крылья» стали чаще владеть мячом. Однако, считаю, в итоге мы заслужили победу.
Останется ли Бакаев штатным пенальтистом? Я и так всегда говорю ребятам в течение недели, даю много информации. А кто исполняет пенальти — это уже их выбор. Кто увереннее, кто чувствует себя лучше, тот и может пробить. Ничего страшного в этом не вижу.
Гапонов заслужил своё место на поле, убеждён в этом. Две недели назад Гапа подошёл ко мне и попросил сыграть за вторую команду. Это многое о нём говорит: он хочет выходить на поле и расти. Сегодня мы могли сыграть в четыре защитника или поставить Крала, но, считаю, сегодня был черёд Ильи выйти на поле. И он отлично себя проявил!» — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.
- 9 ноября 2019
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