Головин — в составе «Монако» на матч с «Дижоном»
«Монако» огласил стартовый состав на матч 13-го тура французской Лиги 1 с «Дижоном».
В основу монегасков попал российский полузащитник Александр Головин, для которого эта игра станет 11-й в нынешнем розыгрыше французского национального первенства.
Состав «Монако»: Бенжамен Леком, Гильермо Марипан, Камил Глик, Бенуа Бадьяшиль, Бенджамин Хенрихс, Жил Диаш, Александр Головин, Адриен Силва, Желсон Мартинш, Виссам Бен-Йеддер, Ислам Слимани.
Матч «Монако» — «Дижон» состоится сегодня, 9 ноября, на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
С турнирной таблицей французской Лиги 1 можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей первенства можно посмотреть, перейдя по ссылке.
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