Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Головин — в составе «Монако» на матч с «Дижоном»

Головин — в составе «Монако» на матч с «Дижоном»
Футбол / Франция 0

«Монако» огласил стартовый состав на матч 13-го тура французской Лиги 1 с «Дижоном».

В основу монегасков попал российский полузащитник Александр Головин, для которого эта игра станет 11-й в нынешнем розыгрыше французского национального первенства.

Состав «Монако»: Бенжамен Леком, Гильермо Марипан, Камил Глик, Бенуа Бадьяшиль, Бенджамин Хенрихс, Жил Диаш, Александр Головин, Адриен Силва, Желсон Мартинш, Виссам Бен-Йеддер, Ислам Слимани.

Матч «Монако» — «Дижон» состоится сегодня, 9 ноября, на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

С турнирной таблицей французской Лиги 1 можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей первенства можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019