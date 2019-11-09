Головин — в составе «Монако» на матч с «Дижоном»

«Монако» огласил стартовый состав на матч 13-го тура французской Лиги 1 с «Дижоном».



В основу монегасков попал российский полузащитник Александр Головин, для которого эта игра станет 11-й в нынешнем розыгрыше французского национального первенства.



Состав «Монако»: Бенжамен Леком, Гильермо Марипан, Камил Глик, Бенуа Бадьяшиль, Бенджамин Хенрихс, Жил Диаш, Александр Головин, Адриен Силва, Желсон Мартинш, Виссам Бен-Йеддер, Ислам Слимани.



Матч «Монако» — «Дижон» состоится сегодня, 9 ноября, на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



С турнирной таблицей французской Лиги 1 можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание матчей первенства можно посмотреть, перейдя по ссылке.