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Отменённый гол и ошибка защитника — в обзоре матча «Тоттенхэм» — «Шеффилд»

Отменённый гол и ошибка защитника — в обзоре матча «Тоттенхэм» — «Шеффилд»
Футбол / Англия 0

В 12-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» встречался с «Шеффилд Юнайтед». Матч состоялся на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершился со счётом 1:1.

Хозяева вышли вперёд в начале второй половины встречи. Автором гола стал нападающий Сон Хын Мин, которому удалось воспользоваться ошибкой соперника в обороне. Спастись от поражения гости сумели на 78-й минуте — точный удар головой нанёс защитник Джорджу Балдоку.

Видео доступно на «Чемпионате».

Безвыигрышная серия «Тоттенхэма» в Премьер-лиге увеличилась до пяти матчей. «Шпоры», набрав 14 очков, занимают 12-е место в турнирной таблице английского первенства. «Шеффилд» (17) — на пятом месте.

С положением других команд в турнирной таблице АПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».

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