Отменённый гол и ошибка защитника — в обзоре матча «Тоттенхэм» — «Шеффилд»
В 12-м туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» встречался с «Шеффилд Юнайтед». Матч состоялся на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершился со счётом 1:1.
Хозяева вышли вперёд в начале второй половины встречи. Автором гола стал нападающий Сон Хын Мин, которому удалось воспользоваться ошибкой соперника в обороне. Спастись от поражения гости сумели на 78-й минуте — точный удар головой нанёс защитник Джорджу Балдоку.
Видео доступно на «Чемпионате».
Безвыигрышная серия «Тоттенхэма» в Премьер-лиге увеличилась до пяти матчей. «Шпоры», набрав 14 очков, занимают 12-е место в турнирной таблице английского первенства. «Шеффилд» (17) — на пятом месте.
С положением других команд в турнирной таблице АПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 9 ноября 2019
-
23:27
-
23:24
-
23:14
-
23:13
-
23:05
-
22:56
-
22:49
-
22:47
-
22:41
-
22:25
-
22:24
-
22:20
-
22:20
-
22:09
-
22:08
-
21:57
-
21:56
-
21:44
-
21:43
-
21:37
-
21:27
-
21:19
-
21:13
-
21:05
-
20:54
-
20:50
-
20:42
-
20:42
-
20:17
-
20:12
-
20:06
-
19:59
-
19:59
-
19:55
-
19:44
Партнерский контент