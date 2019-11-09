Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» вышел на первое место в Примере, разгромив на выезде «Эйбар»

«Реал» вышел на первое место в Примере, разгромив на выезде «Эйбар»
Футбол / Испания 0

В 13-м туре испанской Примеры «Эйбар» принимал мадридский «Реал». Матч прошёл на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре и завершился поражением хозяев со счётом 0:4.

Гости вышли вперёд на 17-й минуте, автором гола стал нападающий Карим Бензема. Спустя всего три минуты «сливочные» удвоили своё преимущество усилиями защитника Серхио Рамоса, реализовавшего пенальти. На 29-й минуте дубль оформил Бензема, точно пробив с одиннадцатиметровой отметки. Окончательный счёт на 61-й минуте установил полузащитник мадридцев Федерико Вальверде.

«Реал», набрав 25 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице Примеры, однако может опуститься на вторую строчку в случае победы «Барселоны» в этом туре. «Эйбар» (15) остался на 14-м месте. С положением других команд можно ознакомиться на «Чемпионате».

Испания - Примера. 13-й тур
09 ноября 2019, суббота. 20:30 МСК
Эйбар
Эйбар
Окончен
0 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Бензема – 17'   0:2 Рамос – 20' (пен)   0:3 Бензема – 29' (пен)   0:4 Вальверде – 61'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019