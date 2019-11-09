«Реал» вышел на первое место в Примере, разгромив на выезде «Эйбар»

В 13-м туре испанской Примеры «Эйбар» принимал мадридский «Реал». Матч прошёл на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре и завершился поражением хозяев со счётом 0:4.
Гости вышли вперёд на 17-й минуте, автором гола стал нападающий Карим Бензема. Спустя всего три минуты «сливочные» удвоили своё преимущество усилиями защитника Серхио Рамоса, реализовавшего пенальти. На 29-й минуте дубль оформил Бензема, точно пробив с одиннадцатиметровой отметки. Окончательный счёт на 61-й минуте установил полузащитник мадридцев Федерико Вальверде.
«Реал», набрав 25 очков, поднялся на первое место в турнирной таблице Примеры, однако может опуститься на вторую строчку в случае победы «Барселоны» в этом туре. «Эйбар» (15) остался на 14-м месте. С положением других команд можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 9 ноября 2019
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