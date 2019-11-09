Джикия: не мне судить, лидер Бакаев или нет

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после победы со счётом 2:0 в домашнем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».

«Я не обсуждаю судейство. Судьи посмотрели VAR. Показалось ли мне, что был пенальти? Мне ничего не казалось.

Гапонов давно не играл. Я с ним уже выходил в центре. Он молодец, провёл сегодня хороший матч, все подсказки понимал.

Почему Бакаев не остановился сегодня? Какие-то советы Бакаеву даю, но не знаю, почему он не остался на интервью. Хороший матч провёл: забил и отдал. Не мне судить, лидер Бакаев или нет. С «Локомотивом» он провёл хороший матч, отдал потрясающие передачи, сегодня пользу принёс, но посмотрим, что будет дальше. Понятно, что он недавно к нам вернулся. Хотелось бы, чтобы он приносил как можно больше пользы команде.

Прочувствовал, что мяч на ленточке, и чуть-чуть подстраховал Максименко в одном моменте. Самое важное, что сегодня заработали три очка перед перерывом на сборные. У меня голова ещё не переключилась на сборную. Сегодня надо прийти в себя. Поеду в сборную — мысли будут только о ней. Завтра уже вылет и восстановительный день», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Алексей Хасанов.