Джикия: нравится, что Тедеско бегает по полю и кричит. Это помогает «Спартаку»
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия после победы со счётом 2:0 в домашнем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» поделился мнением о главном тренере команды Доменико Тедеско.
«Энергетика Тедеско нам передаётся. Мы видим, что он бегает по полю, кричит. Мне это нравится. Пусть так и продолжает, потому что это помогает нам. В том, что он получает жёлтые карточки, ничего страшного.
Можно ли сказать, что нам этого не хватало? Я не люблю сравнивать. Команде нравится, как Тедеско ведёт себя.
Тренер учит русский язык, старается, знает слова: налево, направо, спрашивает что-то. Сейчас будет перерыв. Может, ещё подучит», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Алексей Хасанов.
Тедеско: не боюсь, что матч с «Зенитом» придётся смотреть с трибуны
- 9 ноября 2019
-
23:27
-
23:24
-
23:14
-
23:13
-
23:05
-
22:56
-
22:49
-
22:47
-
22:41
-
22:25
-
22:24
-
22:20
-
22:20
-
22:09
-
22:08
-
21:57
-
21:56
-
21:44
-
21:43
-
21:37
-
21:27
-
21:19
-
21:13
-
21:05
-
20:54
-
20:50
-
20:42
-
20:42
-
20:17
-
20:12
-
20:06
-
19:59
-
19:59
-
19:55
-
19:44
Партнерский контент