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Джикия: нравится, что Тедеско бегает по полю и кричит. Это помогает «Спартаку»

Джикия: нравится, что Тедеско бегает по полю и кричит. Это помогает «Спартаку»
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия после победы со счётом 2:0 в домашнем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» поделился мнением о главном тренере команды Доменико Тедеско.

«Энергетика Тедеско нам передаётся. Мы видим, что он бегает по полю, кричит. Мне это нравится. Пусть так и продолжает, потому что это помогает нам. В том, что он получает жёлтые карточки, ничего страшного.

Можно ли сказать, что нам этого не хватало? Я не люблю сравнивать. Команде нравится, как Тедеско ведёт себя.

Тренер учит русский язык, старается, знает слова: налево, направо, спрашивает что-то. Сейчас будет перерыв. Может, ещё подучит», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Алексей Хасанов.

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