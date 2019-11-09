Джикия: нравится, что Тедеско бегает по полю и кричит. Это помогает «Спартаку»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия после победы со счётом 2:0 в домашнем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» поделился мнением о главном тренере команды Доменико Тедеско.

«Энергетика Тедеско нам передаётся. Мы видим, что он бегает по полю, кричит. Мне это нравится. Пусть так и продолжает, потому что это помогает нам. В том, что он получает жёлтые карточки, ничего страшного.

Можно ли сказать, что нам этого не хватало? Я не люблю сравнивать. Команде нравится, как Тедеско ведёт себя.

Тренер учит русский язык, старается, знает слова: налево, направо, спрашивает что-то. Сейчас будет перерыв. Может, ещё подучит», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Алексей Хасанов.