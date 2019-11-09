Бензема стал 6-м среди лучших бомбардиров «Реала» в Примере. Он обошёл Пушкаша

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема отметился дублем в выездном матче 13-го тура испанской Примеры с «Эйбаром», который состоялся сегодня, 9 ноября, и завершился победой «сливочных» со счётом 4:0.



Как сообщает Opta в «Твиттере», 31-летний француз увеличил количество голов за «Королевский клуб» в чемпионате Испании до 157. Карим поднялся на шестое место в списке лучших бомбардиров «Реала» в национальном первенстве, обойдя по этому показателю легендарного венгерского форварда Ференца Пушкаша.



Бензема защищает цвета «Реала» с 2009 года. Со «сливочными» он по два раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также четырежды становился триумфатором Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира и трижды — Суперкубка УЕФА.

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