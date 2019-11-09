Роналду испытывает боль в колене, его участие в матче с «Миланом» под вопросом
Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мыслями о предстоящем матче с «Миланом» в 12-м туре итальянской Серии А, а также рассказал о проблемах со здоровьем у нападающего Криштиану Роналду.
«Милан» стартовал в чемпионате не лучшим образом, но это всё ещё хорошая команда. Нам будет непросто в матче с ними, нужно будет играть не с той интенсивностью, что была в среду. Что касается участия Роналду, то давайте посмотрим, что с ним произойдёт и сыграет ли он. У него нет серьёзной травмы, но он чувствует небольшую боль в колене», — приводит слова Сарри пресс-служба «Ювентуса» в «Твиттере».
Матч «Ювентус» — «Милан» состоится завтра, 10 ноября, на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.
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