Роналду испытывает боль в колене, его участие в матче с «Миланом» под вопросом

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился мыслями о предстоящем матче с «Миланом» в 12-м туре итальянской Серии А, а также рассказал о проблемах со здоровьем у нападающего Криштиану Роналду.



«Милан» стартовал в чемпионате не лучшим образом, но это всё ещё хорошая команда. Нам будет непросто в матче с ними, нужно будет играть не с той интенсивностью, что была в среду. Что касается участия Роналду, то давайте посмотрим, что с ним произойдёт и сыграет ли он. У него нет серьёзной травмы, но он чувствует небольшую боль в колене», — приводит слова Сарри пресс-служба «Ювентуса» в «Твиттере».



Матч «Ювентус» — «Милан» состоится завтра, 10 ноября, на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

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