«Джикия — суперкэп» и сердце от Понсе. Яркие фото победы «Спартака»

9 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена» в 16-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Крылья Советов». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Хозяевам удался быстрый гол — уже на 3-й минуте нападающий Эсекьель Понсе вывел команду вперёд. На 71-й минуте гости остались в меньшинстве — красную карточку получил полузащитник Срджан Мияйлович. На 82-й минуте численное преимущество красно-белых вновь увеличилось после того, как за игру рукой в своей штрафной площади с поля был удалён защитник самарцев Максим Карпов. Назначенный за нарушение пенальти реализовал хавбек москвичей Зелимхан Бакаев.



«Спартак», набрав 21 очко, поднялся на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (18) — на девятой строчке.



Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.