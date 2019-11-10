«Джикия — суперкэп» и сердце от Понсе. Яркие фото победы «Спартака»

9 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена» в 16-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал «Крылья Советов». Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Хозяевам удался быстрый гол — уже на 3-й минуте нападающий Эсекьель Понсе вывел команду вперёд. На 71-й минуте гости остались в меньшинстве — красную карточку получил полузащитник Срджан Мияйлович. На 82-й минуте численное преимущество красно-белых вновь увеличилось после того, как за игру рукой в своей штрафной площади с поля был удалён защитник самарцев Максим Карпов. Назначенный за нарушение пенальти реализовал хавбек москвичей Зелимхан Бакаев.
«Спартак», набрав 21 очко, поднялся на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (18) — на девятой строчке.
Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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