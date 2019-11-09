Гол Головина принёс «Монако» победу в матче Лиги 1 с «Дижоном»

В 13-м туре французской Лиги 1 «Монако» принимал «Дижон». Матч состоялся на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Единственный гол во встрече был забит в конце первого тайма, на 42-й минуте. Его автором стал полузащитник Александр Головин. Для россиянина этот мяч стал уже третьим в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Ранее Александр оформил дубль в домашней встрече 7-го тура с «Ниццей» (3:1). В активе хавбека также два голевых паса.



«Монако», набрав 18 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Дижон» с 12 очками остался на предпоследней, 19-й строчке. С положением других команд первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

Результаты параллельных матчей чемпионата Франции:



«Лилль» – «Метц» – 0:0

«Реймс» – «Анже» – 0:0

«Страсбург» – «Ним» – 4:1