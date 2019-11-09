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Гол Головина принёс «Монако» победу в матче Лиги 1 с «Дижоном»

Гол Головина принёс «Монако» победу в матче Лиги 1 с «Дижоном»
Футбол / Франция 0

В 13-м туре французской Лиги 1 «Монако» принимал «Дижон». Матч состоялся на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол во встрече был забит в конце первого тайма, на 42-й минуте. Его автором стал полузащитник Александр Головин. Для россиянина этот мяч стал уже третьим в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Ранее Александр оформил дубль в домашней встрече 7-го тура с «Ниццей» (3:1). В активе хавбека также два голевых паса.

«Монако», набрав 18 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Дижон» с 12 очками остался на предпоследней, 19-й строчке. С положением других команд первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

Франция - Лига 1. 13-й тур
09 ноября 2019, суббота. 22:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 0
Дижон
Дижон
1:0 Головин – 42'

Результаты параллельных матчей чемпионата Франции:

«Лилль» – «Метц» – 0:0
«Реймс» – «Анже» – 0:0
«Страсбург» – «Ним» – 4:1

Франция - Лига 1. 13-й тур
09 ноября 2019, суббота. 22:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
0 : 0
Метц
Метц
Франция - Лига 1. 13-й тур
09 ноября 2019, суббота. 22:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
0 : 0
Анже
Анже
Удаления: нет / Фюльжини – 70'
Франция - Лига 1. 13-й тур
09 ноября 2019, суббота. 22:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
4 : 1
Ним
Ним
1:0 Ажорк – 14'   2:0 Мотиба – 45+2'   2:1 Филиппото – 48'   3:1 Льенар – 70'   4:1 Мотиба – 85'
Удаления: нет / Мигель – 66'
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