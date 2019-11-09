Гол Головина принёс «Монако» победу в матче Лиги 1 с «Дижоном»

В 13-м туре французской Лиги 1 «Монако» принимал «Дижон». Матч состоялся на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол во встрече был забит в конце первого тайма, на 42-й минуте. Его автором стал полузащитник Александр Головин. Для россиянина этот мяч стал уже третьим в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции. Ранее Александр оформил дубль в домашней встрече 7-го тура с «Ниццей» (3:1). В активе хавбека также два голевых паса.
«Монако», набрав 18 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. «Дижон» с 12 очками остался на предпоследней, 19-й строчке. С положением других команд первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».
Результаты параллельных матчей чемпионата Франции:
«Лилль» – «Метц» – 0:0
«Реймс» – «Анже» – 0:0
«Страсбург» – «Ним» – 4:1
- 10 ноября 2019
-
01:02
-
00:56
-
00:52
-
00:45
-
00:41
-
00:35
-
00:32
-
00:25
-
00:15
-
00:00
- 9 ноября 2019
-
23:51
-
23:44
-
23:40
-
23:27
-
23:24
-
23:14
-
23:13
-
23:05
-
22:56
-
22:49
-
22:47
-
22:41
-
22:25
-
22:24
-
22:20
-
22:20
-
22:09
-
22:08
-
21:57
-
21:56
-
21:44
-
21:43
-
21:37
-
21:27
-
21:19