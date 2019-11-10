Терехов — о матче со «Спартаком»: удаления решили многое

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Терехов дал комментарий после выездного матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:2). Гости доигрывали встречу вдевятером из-за удалений хавбека Срджана Мияйловича (на 71-й минуте) и защитника Максима Карпова (на 82-й).

«Моя задача была усилить атаку, обострять, помочь команде. Понятно, что после двух удалений играть гораздо тяжелее. Первый тайм мы сыграли хуже, чем второй. Как-то не вошли в игру. Во втором тайме прибавили, отодвинули игру от своих ворот, у нас были моменты, но удаления решили многое.

Нам надо набирать очки и играть в свой футбол. Сейчас нет такого, чтобы кто-то был на голову сильнее. Прежде всего мы должны отталкиваться от своей игры. Со всеми можно играть и побеждать. Моё дело — выходить и отдавать все силы на поле. Использовать шансы, которые даёт тренер», — цитирует Терехова пресс-служба «Крыльев Советов».