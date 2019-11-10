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Автогол вратаря после удара с углового — в обзоре матча «Бёрнли» — «Вест Хэм»

Автогол вратаря после удара с углового — в обзоре матча «Бёрнли» — «Вест Хэм»
Футбол / Англия 0

В матче 12-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола хозяев на 11-й минуте стал нападающий Эшли Барнс. Перед свистком на перерыв преимущество «Бёрнли» увеличил форвард Крис Вуд. На 54-й минуте встречи счёт был доведён до разгромного, когда голкипер «молотобойцев» Роберто Хименес отправил мяч в собственные ворота после удара с углового.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Бёрнли», набрав 15 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Вест Хэм» с 13 очками в активе располагается на 16-й строчке. С положением других команд первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

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