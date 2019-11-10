Ребров — о «горчичниках» Тедеско: может, он в матче с «Уралом» не хочет мёрзнуть

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров дал комментарий после победы со счётом 2:0 в домашнем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».

«В раздевалке настроение хорошее, позитивное, все довольны. Давно не выигрывали дома, не считая победы в матче с «Ростовом» в Кубке России. Приятное опустошение, не было криков «ура», но при этом все довольны, что победили.

У нас укрепляется уверенность? Конечно, мы это чувствуем. На тренировках мы всё лучше понимаем, что хочет от нас тренер, поскольку требования немножко изменились. Это нормальный процесс. Когда что-то получается, хорошая работа подкрепляется хорошей победой, это всегда дарит настроение. Думаю, ребята будут более уверенно действовать в следующих встречах.

Третья жёлтая карточка Доменико Тедеско? В команде версии разные. Кто-то сказал, может, он в матче с «Уралом» не хочет мёрзнуть, а хочет в ложе тёплой посидеть. Кто-то сказал, что надо штрафовать, чтобы он делал выводы. Но это всё добрые шутки. Серьёзно это не обсуждали», — сказал Ребров в программе «Арена Live!» на YouTube-канале «Спартака».

Для Тедеско жёлтая карточка, полученная в матче с «Крыльями Советов», стала уже третьей на посту главного тренера красно-белых. После следующего «горчичника» 34-летний специалист будет автоматически дисквалифицирован на одну встречу.

В 17-м туре чемпионата России «Спартак» в Екатеринбурге сыграет с «Уралом». Матч состоится 24 ноября, начало — в 14:00 мск.