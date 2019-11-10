Головин: рад голу в ворота «Дижона». Во втором тайме должны были забивать ещё

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу своей команды в матче 13-го туре чемпионата Франции с «Дижоном» (1:0), в котором ему удалось забить гол и стать лучшим игроком встречи.
«После обидного поражения в предыдущем туре нужно было обязательно побеждать. Получился хороший матч с обилием голевых моментов, игра давалась и нам, и сопернику. В принципе счёт мог быть гораздо крупнее, но великолепно сыграли вратари обеих команд.
Ситуация с голом в ворота «Дижона»? Здесь нужно отметить Слимани, который здорово и своевременно отдал мне передачу в касание. Конечно, рад забитому мячу, тем более он оказался победным, но ещё раз скажу, что голы не имеют для меня решающего значения. Забил – отлично, но самое важное, что мы одержали победу и набрали три очка. Во втором тайме должны были забивать второй мяч, чтобы избежать нервной концовки. Моменты у нас для этого были. Однако главное – всё закончилось хорошо и удалось довести дело до победы», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Монако», набрав 18 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. На счету Головина к настоящему моменту 3 гола и 2 результативные передачи в первенстве.
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