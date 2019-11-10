Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Сельту» в матче чемпионата Испании

В матче 13-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» принимала «Сельту» из Виго. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, реализовавший пенальти на 23-й минуте. В конце первого тайма защитник «Сельты» Лукас Оласа сравнял счёт, забив со штрафного. В компенсированное время со штрафного забил уже Месси, вывивший сине-гранатовых вперёд во второй раз. На 48-й минуте Месси отправил ещё один мяч в ворота соперника со штрафного удара. В концовке матча отличился полузащитник хозяев Серхио Бускетс.

«Барселона», набрав 25 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Сельта» (9) занимает 18-е место.