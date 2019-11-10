Тренер «Баварии» — о 4:0 с «Боруссией»: игроки сделали то, что мы и планировали

Исполняющий обязанности главного тренера мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал результат матча 11-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией». Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

«На поле игроки делали то, что мы и планировали. Играли именно в тот футбол, который привыкли видеть и хотят видеть болельщики «Баварии». Когда удается хорошо защищаться, то появляется больше уверенности для создания моментов. Это нам помогло», — приводит слова Флика пресс-служба клуба в «твиттере».

«Бавария», набрав 21 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Боруссия» Д (19) — пятое.