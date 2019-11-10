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Тедеско: Бакаеву иногда не хватает терпения – он торопится с принятием решения

Тедеско: Бакаеву иногда не хватает терпения – он торопится с принятием решения
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Крыльями Советов» в матче 16-го тура РПЛ (2:0) поделился мнением о полузащитнике Зелимхане Бакаеве.

«Он действительно очень важный игрок, и его сложно заменить. Да, прошлый матч мы проиграли, но у нас были шансы забить и без Бакаева. Тот же Мельгарехо, Айртон или Джордан могли отправить мяч в ворота. «Спартак» может играть и без Бакаева.

Бакаеву иногда не хватает терпения – он немного торопится с принятием решения. Но, с другой стороны, он полностью выполняет нашу установку. Даже если он ошибается в передачах, нет ничего страшного. В большинстве ситуаций времени принять решения у него совсем немного, его сразу накрывают соперники. Бакаев сыграл здорово, но ему было непросто. Он уходил на позицию Зобнина, а когда соперник играет в пять защитников, как «Крылья», то на фланге создавался перевес три в два. Поэтому они с Ромой и менялись позициями – старались раздёргать соперника на противоходе», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Спартак» может играть и без Бакаева». Тедеско – о победе и планах на перерыв
А ещё главный тренер красно-белых хвалит Зобнина и Шюррле, но ругает судейство.
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