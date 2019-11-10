Тедеско: для меня «Эрцгебирге» как семья. Они дали мне путёвку в жизнь

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал подписание меморандума о сотрудничестве с немецким клубом «Эрцгебирге».
«Какие могут быть преимущества у «Спартака» от союза с «Эрцгебирге»? Этот вопрос лучше задать Томасу (Цорну. – Прим. «Чемпионата»), я не так много об этом знаю. Но для меня «Эрцгебирге» как семья. Они дали мне путёвку в жизнь, ведь это моя первая профессиональная команда. До этого я тренировал только молодёжку в «Хоффенхайме», а когда пришёл в «Эрцгебирге», команда была на дне. Но нам удалось выиграть восемь из одиннадцати матчей и остаться во второй Бундеслиге. Так что о том времени воспоминания у меня самые тёплые», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
«Эрцгебирге» в настоящее время выступает во втором по силе дивизионе Германии. Тедеско возглавлял команду в 2017 году.
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