«Сельта» стала 22-й командой в Ла Лиге, которой Месси забил 10 и более голов

В матче 13-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» принимала «Сельту» из Виго. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.



Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, оформивший в этом матче хет-трик, забил за всё время в ворота «Сельты» 11 мячей в испанской Примере. Таким образом, «Сельта» стала 22-й командой, в ворота которой Месси забил 10 и более мячей за время выступлений в чемпионате Испании.



Этот хет-трик стал уже 34-м для Месси за всё время выступления в чемпионате Испании. По этому показателю он сравнялся с бывшим форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду.



«Барселона», набрав 25 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Сельта» (9) занимает 18-е место.

Месси сравнялся с Роналду по хет-трикам в чемпионате Испании