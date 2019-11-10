«Сельта» стала 22-й командой в Ла Лиге, которой Месси забил 10 и более голов
В матче 13-го тура испанской Примеры каталонская «Барселона» принимала «Сельту» из Виго. Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, оформивший в этом матче хет-трик, забил за всё время в ворота «Сельты» 11 мячей в испанской Примере. Таким образом, «Сельта» стала 22-й командой, в ворота которой Месси забил 10 и более мячей за время выступлений в чемпионате Испании.
Этот хет-трик стал уже 34-м для Месси за всё время выступления в чемпионате Испании. По этому показателю он сравнялся с бывшим форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
«Барселона», набрав 25 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Сельта» (9) занимает 18-е место.
Месси сравнялся с Роналду по хет-трикам в чемпионате Испании
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