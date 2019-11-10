Тер Штеген: то, что делает Месси, ненормально
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал результат матча 13-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (4:1), а также поделился мнением о нападающем каталонской команды Лионеле Месси. Напомним, аргентинский форвард стал автором хет-трика в этой встрече.
«Побеждать всегда приятно. В начале матча было непросто, потому что соперник оказывал серьёзное давление, было трудно контролировать мяч. Но в итоге мы оказались проворнее и сумели забить свои голы. Нелегко играть против такой команды, поэтому мы взяли очень важные три очка.
Месси — особенный. То, что он делает, ненормально. У Лионеля потрясающий талант. Он всегда конкурентоспособен и усердно работает на тренировках», — приводит слова тер Штегена Sport.es.
Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Сельту» в матче чемпионата Испании
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