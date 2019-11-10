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Райт — о поражении «Арсенала»: надо принять жёсткое решение, лучше не становится

Райт — о поражении «Арсенала»: надо принять жёсткое решение, лучше не становится
Футбол / Англия 0

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Иан Райт раскритиковал команду после матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (2:0).

«Один удар по воротам в этом матче! Две победы в десяти матчах АПЛ. Нет определённого стиля и плана. Отрицательная разница мячей. Никаких улучшений в защите. Команда ничего не создаёт. Зачем продлевать контракты Ляказетта и Обамеянга? И не могу винить их. „Арсенал“, мы должны принять жёсткое решение! Лучше не становится», — написал Райт на своей странице в «Твиттере».

«Лестер», набрав 26 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и теперь уступает лишь «Ливерпулю» (31), опережая при этом «Челси» по дополнительным показателям. «Арсенал» (17) — на шестом месте.

«Лестер» победил «Арсенал» и поднялся на второе место в таблице АПЛ
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