Гвардиола: «Манчестер Сити» — не андердог матча с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не согласен с мнением, что его команда подходит к выездному матчу 12-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» в качестве андердога.

«Люди не из «Манчестер Сити», средства массовой информации пытаются назвать нас андердогами. Никогда этого не чувствовал. Никогда. Конечно, «Ливерпуль» опережает нас на шесть очков и играет фантастически весь сезон, но я не собираюсь ехать на автобусе до «Энфилда», думая, что проиграю.

У меня никогда не было подобных мыслей в карьере. Я всегда думаю о чём-то особенном. У нас будет шанс выиграть. Знаем, для победы в этом матче мы должны сыграть на высшем уровне. Нам нужно невероятное внимание к деталям. Необходимо верить, что можешь победить, но посмотрим, что произойдёт», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле сегодня, 10 ноября, начало — в 19:30 мск.