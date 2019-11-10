Сульшер: жизнь футболиста должна быть скучной

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер считает, что игрок должен думать только о футболе, чтобы добиться успеха.
«Если ты футболист, тебе должно быть скучно. Ты спишь, отдыхаешь, восстанавливаешься и готовишься к следующему матчу. Для всего остального есть время после завершения карьеры. С июля до середины мая нужно думать только о футболе. Другими делами можно заняться во время летнего отпуска. Именно таким игроком я был. Большинство одноклубников были такими. Поэтому мы и добились успеха», — цитирует Сульшера Goal.
«Манчестер Юнайтед», набрав 13 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Сегодня, 10 ноября, «красные дьяволы» на своём поле в матче 12-го тура примут «Брайтон энд Хоув Альбион», начало — в 17:00 мск.
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